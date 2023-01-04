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Маккарти снова не удалось стать спикером палаты представителей, несмотря на поддержку Трампа

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Global Look Press

Республиканец Кевин Маккарти вновь не смог стать спикером палаты представителей конгресса США, он провалил голосование за избрание на этот пост. Политик не набрал необходимой поддержки даже после призыва экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, в четвертый раз за демократа Хаким Джефрис проголосовали 212 членов палаты. Его вновь поддержала вся демократическая фракция, показывая единство. При этом группа республиканцев снова поддержала альтернативного Маккарти кандидата. Это уже третий член палаты представителей, которого «назначают» соперником главного претендента на должность спикера палаты представителей. Маккарти же набрал 201 голос, его нынешний оппонент — 20, еще один республиканец воздержался при голосовании.

Сам Маккарти утверждает, что его не расстроила бы растущая оппозиция. Накануне дважды 19 республиканцев голосовали против него и 20 — в третий раз.

«За меня все еще большинство. Мы можем пройтись по всем именам в зале, но в конце концов у нас получится это преодолеть», — сказал Маккарти.

Ранее Трамп призвал членов Республиканской партии поддержать кандидата на пост спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Он считает, что республиканцам пора «закрыть сделку» и «принять победу». Трамп указал, что Маккарти будет «хорошо работать, а может быть, и прекрасно».

Президент США, демократ Джо Байден, в свою очередь, назвал позором невозможность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей.

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