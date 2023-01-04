Президент Сербии Вучич не исключил, что 2023 год будет тяжелым для Европы и мира

Президент Сербии Александар Вучич высказал мнение, что 2023 год может быть для Европы и мира еще более тяжелым, чем 2022 год. Об этом он сказал во время ежегодной итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, США и Европа приближаются к рецессии, в Китае падают темпы роста.

Ранее Вучич заявлял, что Европу ожидают серьезные трудности со снабжением продовольствием предстоящей зимой.

Сербский лидер также предсказывал, что Европа столкнется с катаклизмом и отключением электричества из-за мирового энергетического кризиса. По его совам, в австрийской Вене с декабря по января остановят бизнес, потому что счета за электричество в стране выросли в четыре раза.

В июле прошлого года Вучич сообщал, что власти страны с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года фактически введут режим чрезвычайного положения из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием.