Президент Санду призвала предоставить Молдавии членство в ЕС до конца десятилетия

Президент Молдавии Майя Санду надеется, что республика получит членство в Европейском союзе до конца десятилетия, передает РИА Новости.

«Молдавия будет частью Европейского союза, я думаю, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы — до конца этого десятилетия», — сказала политик во время общения с журналистами.

Она отметила, что такой сценарий возможен в том случае, если будут приложены значительные усилия, если каждый будет работать на своем месте.

Санду выразила уверенность в том, что молдавские граждане в полной мере ощутят на себе преимущества от европейской интеграции.

На саммите в Брюсселе 23 июня 2023 года главы стран Европейского союза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в альянс.

31 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала историческим моментом получение страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.