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В Совфеде оценили возмущение премьера Польши из-за прославления Бандеры на Украине

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Негативная реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого из-за прославления основателя Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Степана Бандеры на Украине не стоит и «ломаного гроша», считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на возмущение Моравецкого, которое он высказал украинскому коллеге Денису Шмыгалю по поводу Бандеры.

«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры. Возмутилась типа и «выразила». На деле же политическое значение такого возмущения — нулевое», — написал Пушков.

Как указал сенатор, на Украине есть понимание того, какую реальную ценность имеет реакция Моравецкого по поводу Бандеры. Он также подчеркнул, что в Киеве внимания не обращают и принимать польское возмущение в расчет не намерены.

Ранее сообщалось, что премьер Польши заявил Шмыгалю о недопустимости прославления Украиной Бандеры.

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