Премьер Японии Кисида решил посетить страны G7 перед саммитом в Хиросиме

В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует отправиться в турне по западным государствам, которые входят в «большую семерку», передает ТАСС. По информации агентства, пока неизвестно в какие даты политик посетит те или иные страны.

«С 9 января я посещу Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США», — отметил Кисида, также заявив о том, что будет обсуждать с коллегами темы, связанные с сотрудничеством внутри G7.

Как ожидается, одной из первых остановок западного турне Кисиды станет США. Согласно заявлению Белого дома, американский лидер Джо Байден примет японского премьера в Вашингтоне 13 января. При этом поездка главы кабмина Японии в страны «большой семерки» должна завершиться до саммита организации в мае, который в этот раз пройдет в Хиросиме.

Ранее Кисида заявил, что международное сообщество находится сейчас в «переломной точке» истории в связи с конфликтом на Украине и пандемией коронавирусной инфекции.