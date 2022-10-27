В МИД РФ насчитали более 20 террористических групп в Афганистане

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: в Афганистане действует более 20 террористических группировок

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Reuters

Ситуация с ростом террористического потенциала в Афганистане «очень серьезная», в стране действует более 20 террористических группировок. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек», — сказал Сыромолотов, добавляя, что «их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются».

Ранее представитель МИД РФ сказал, что власти США вместе со своими партнерами способствуют дестабилизации положения внутри Афганистана и на рубежах республики.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о том, что на территорию Содружества Независимых Государств пытаются проникнуть боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и другие террористические группировки, в связи с чем странам СНГ необходимо развивать сотрудничество в области антитеррора. При этом он указал на потенциальный риск вторжения боевиков из Афганистана, концентрация которых особенно заметна особенно у границ страны с республиками Центральной Азии.

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