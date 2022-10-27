Кулеба заявил, что Австралия решила передать Украине еще 30 бронетранспортеров

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Австралии за новый пакет военной помощи для Киева. По его словам, Канберра решила поучаствовать в обучении украинских военных и передать стране еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

«Благодарен Австралии за новый пакет помощи в области безопасности, который включает в себя обучение наших сил и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты <…> мы запросили их больше», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, Киев всегда будет помнить о поддержке со стороны Австралии. При этом Кулеба не уточнил, когда именно украинская сторона ожидает поставки новых австралийских бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты. Как отмечалось, решение Берна обусловлено нейтральным статусом государства, который предполагает лишь гуманитарную поддержку Киева.

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