Кулеба заявил, что Австралия решила передать Украине еще 30 бронетранспортеров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Австралии за новый пакет военной помощи для Киева. По его словам, Канберра решила поучаствовать в обучении украинских военных и передать стране еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

«Благодарен Австралии за новый пакет помощи в области безопасности, который включает в себя обучение наших сил и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты <…> мы запросили их больше», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, Киев всегда будет помнить о поддержке со стороны Австралии. При этом Кулеба не уточнил, когда именно украинская сторона ожидает поставки новых австралийских бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты. Как отмечалось, решение Берна обусловлено нейтральным статусом государства, который предполагает лишь гуманитарную поддержку Киева.