Республиканцы изучат связь Хантера Байдена с китайской разведкой через секретаршу

Член Палаты представителей от Республиканской партии США Джеймс Комер потребовал от директора ФБР Кристофера Рэя предоставить информацию о связях сына президента США Хантера Байдена с его секретаршей Джеки Бао, которая могла иметь связи с китайскими властями, включая органы разведки. Об этом пишет газета The New York Post.

По словам Комера, прежде чем перейти на работу к Байдену-младшему, Джеки Бао работала в Государственном комитете по развитию и реформе КНР, который отвечает за макроэкономическое планирование Китая и утверждает любой крупный проект, получающий иностранное финансирование.

«После проникновения в семью Байденов, Бао призвала Хантера убедить Джо Байдена баллотироваться на пост президента еще за несколько месяцев до того, как он объявил об этом. Затем она дала совет семье Байденов в отношении кампании, связанной с Китаем», — говорится в письме Комера.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что гордится своим сыном Хантером, которому в скором времени могут предъявить обвинения в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. По словам главы государства, ему ничего не было известно об этой истории, но он полностью доверяет сыну. Как отметил президент, при продаже оружия у человека спрашивают, находится ли он в состоянии наркотического опьянения. Байден обратил внимание, что его сын ответил отрицательно и написал об этом в своей книге.