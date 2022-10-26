Путин: взрыв на Крымском мосту показал необходимость повышения мер безопасности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что взрыв на Крымском мосту и попытки диверсий на Курской АЭС, показывают, что на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны должны быть приняты повышенные меры безопасности, передает пресс-служба Кремля.

«Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены», — отметил президент.

На встрече Путин также сообщил, что странам СНГ необходимо продолжать совместную работу по противодействию терроризму: обмениваться информацией о причастных или подозреваемых в экстремизме, сконцентрировать усилия на перекрытии каналов для проникновения террористов под видом мигрантов, а также препятствовать «расползанию» иностранных наемников.

8 октября Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста и газопровода, идущего из Краснодарского края в Крым. В этот день на Крымском мосту произошел взрыв. В ФСБ сообщили, что организатором диверсии стали украинские спецслужбы.