Новый премьер Британии Риши Сунак надеется на скорую личную встречу с Владимиром Зеленским

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак надеется на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг Стрит.

Как сообщается в заявлении, глава британского правительства в ходе телефонного разговора с президентом Украины заявил, что Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Великобритании, которую страна продолжит оказывать. Президент Зеленский, в свою очередь, пригласил главу британского правительства посетить Украину, а также поздравил его с назначением на должность и пожелал счастливого Дивали.

В канцелярии британского премьера добавили, что Сунак надеется лично встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Ранее король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Ее сопровождали муж Хью О'лири и две дочери.