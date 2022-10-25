Россия направила СБ ООН жалобу на деятельность биолабораторий США на Украине

Россия направила в Совет Безопасности ООН жалобу на деятельность биолабораторий США на Украине, а также распространила в международной организации проект резолюции о создании комиссии для расследования их деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо российского постпредства при всемирной организации в адрес председателя Совбеза и генсекретаря ООН.

В миссии подтвердили, что отправили запрос на проведение 27 октября заседания СБ ООН по теме биолабораторий США, где предлагается рассмотреть российский проект резолюции о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий.

Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия в совместном заявлении призвали ООН задействовать механизм Конвенции о биооружии в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США, вице-спикер Совфеда Константин Косачев говорил, что военный характер биолабораторий США на территории Украины неопровержимо доказан. По его словам, до самого начала специальной военной операции не было до конца понятно, насколько опасна деятельность этих лабораторий.