The Telegraph: Байден не смог правильно произнести имя нового премьера Великобритании

Президент США Джо Байден допустил ошибку, поздравляя Риши Сунака с назначением премьер-министром Великобритании, пишет The Telegraph. По информации издания, комментируя избрание нового руководителя британского кабмина, американский лидер неверно произнес его имя и фамилию.

«Только сегодня мы получили новость о том, что Раши, Раши Санук [Риши Сунак] теперь премьер-министр. Как сказал бы мой брат, кто бы мог подумать», — сказал Байден.

Как отмечается, президент США назвал назначение Сунака поразительным. Байден также подчеркнул, что это событие является важным для Великобритании, поскольку впервые потомку индийских мигрантов удалось занять подобный пост.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III назначил главу правящей Консервативной партии Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства.

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