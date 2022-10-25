Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового главу Консервативной партии Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра королевства. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Желаю успешно преодолеть все вызовы, стоящие сегодня перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство», — написал украинский лидер.

Накануне король Великобритании Карл III назначил Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Новому премьеру поручено сформировать правительство.

До этого Карл III официально принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Согласно заявлению дворца, король «милостиво» принял ее отставку.

Сунак был объявлен лидером правящей консервативной партии 24 октября — после того, как все другие претенденты оставили борьбу за эту должность. Так как «консерваторы» находятся у власти, то экс-министр финансов автоматически становится главой правительства.

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