Захарова высмеяла заявление ЕК о конфискации активов России в Европе

Захарова ответила на конфискацию российских активов словами «замучаетесь пыль глотать»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз стремится не заморозить, а конфисковать российские активы в европейских странах. В своем Telegram-канале она отметила, что так руководитель ЕК указывает на создание трудностей для разблокировки капиталов.

«Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Так в исполнении Урсулы звучит подстрочный перевод фразы «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать капиталы», — написала Захарова.

ЕС заморозил российские активы на своей территории в рамках санкций против России, которые страны объединения согласовали в ответ на военную спецоперацию РФ на Украине. Впоследствии многие европейские политики не раз призывали к передаче этих средств Киеву или использованию их для восстановления украинской территории. При этом в Москве последовательно отмечают незаконность действий ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕК назвали целью Евросоюза конфискацию российских активов в Европе.

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