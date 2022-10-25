Японский политик предрек усиление усталости европейцев от Украины

Японский политик Масудзоэ: приход холодов усилит усталость европейцев от Украины

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Christian Mang/Reuters

Лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ указал в статье на JB Press, что приход холодов усилит усталость от Украины.

Он отметил, что поддержка Запада для Украины – это «спасательный круг», однако эта помощь не является неисчерпаемой, так как в ЕС уже ощущается сильная усталость от ситуации на востоке Европы.

Масудзоэ называет этот феномен «усталость от Украины», потому, по его словам, представители правой коалиции победили в Италии и Швеции.

Подобное явление, как отметил политик, говорит о том, что вера в вечную поддержку Запада Украины – «совершенно неумеренный оптимизм». Холод, по мнению японца, наверняка усилит усталость европейцев.

В начале октября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вводить новые санкции против России становится сложнее для Европейского Союза.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на межпарламентской конференции ЕС в Праге, признал, что граждане некоторых стран Евросоюза устали от антироссийских санкций.

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