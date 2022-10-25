Кирби: Белый дом ценит призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине

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Andrew Harnik/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Белый дом оценил письмо конгрессменов с призывом к переговорам с Москвой по Украине. Об этом информирует РИА Новости.

Кирби заверил: «Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса».

Чиновник также подтвердил, что в Белом доме знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине».

В конце речи Кирби указал, что Вашингтон не будет вести переговоров с Москвой без участия Киева.

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