Канцлер Шольц заверил премьер-министра Шмыгаля, что Европа не сократит поддержку Украины

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнул, что Германия и Европа не сбавят усилий по политической, финансовой, экономической и гуманитарной поддержке, а также по поддержке оружием», — говорится в опубликованном тексте.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине, поддержке Берлина Киева и об инициативах по восстановлению Украины.

Ранее Шольц сообщил о прибытии в Германию около 1 млн украинских беженцев с начала военной операции России.

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