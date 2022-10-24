JP: Израиль утверждает, что практически лишил Иран возможности поставлять оружие Сирии

Израильские военные уничтожили около 90% военной инфраструктуры Ирана в Сирии, а также почти лишили Тегеран возможности поставлять оружие сирийским властям. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства обороны Израиля.

По словам собеседников издания, Израилю за последние годы удалось практически полностью ограничить возможности Ирана по производству оружия на территории Сирии и помешать созданию в стране базы «проиранских сил».

Несмотря на напряженность в отношениях между Израилем и Россией, стороны продолжают действовать в рамках механизма, который помогает им предотвращать конфликтные ситуации в Сирии, отметили собеседники The Jerusalem Post.

Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что отношения России и Ирана стали серьезной проблемой для всего мира. По его словам, Иран является опасным террористическим государством. Тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, подвергает весь мир опасности, считает он. Лапид добавил, что осуждает возможную передачу Ираном беспилотников России, так как этот вид вооружений РФ использует в боевых действиях на Украине.