Саркози раскритиковал ЕС за создание впечатления о следовании объединения на буксире у США

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Global Look Press

Евросоюз обречен на поддержание мира с Россией и не должен делать так, чтобы объединение можно было уличить в нахождении на буксире у США, считает бывший президент Франции Николя Саркози. В интервью Le Journal du Dimanche он отметил, что европейские государства должны играть решающую роль в урегулировании конфликта на Украине.

«Я сожалею, что Евросоюз может создавать впечатление организации, которая находится на буксире у США. Нравится это кому или нет, но страны не меняют своего адреса. Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства <…> Если мы смогли добиться франко-германского примирения, мы должны быть также в состоянии помирить Европу и Россию», — добавил Саркози.

Как указал экс-президент Франции, Пятая республика обязана активно поучаствовать в разрешении украинского кризиса. Он также не исключил, что Парижу необходимо взять на себя «лидирующую роль» в данном вопросе.

Ранее Саркози заявил, что Еврокомиссия действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине.

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