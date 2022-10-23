Экс-глава минфина Великобритании Захави поддержал возвращение Джонсона на пост премьера

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Global Look Press

Великобритания нуждается в возвращении Борис Джонсона в качестве премьер-министра королевства, считает бывший глава британского минфина Надим Захави. По его словам, политик извлек урок из своих ошибок, которые привели к его отставке летом текущего года.

«Я поддерживаю Бориса <…> сейчас Британия нуждается в его возвращении… Он раскаялся и честно признал свои ошибки. Он извлек урок из своих ошибок о том, как лучше управлять… страной», — написал Захави в Twitter.

Как отметил экс-министр финансов Великобритании, Джонсон принял ряд важных шагов во время своего премьерства, в том числе заранее организовал военную поддержку Украины и поспособствовал обеспечению британцев вакцинами от коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон может встретиться с бывшим главой минфина Великобритании Риши Сунаком. Как отмечалось, оба политика являются возможными кандидатами на пост руководителя правящей Консервативной партии, получение которого гарантирует им кресло премьера королевства.

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