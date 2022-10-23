Новый премьер Италии заявила о готовности сотрудничать с НАТО

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала в своем Twitter о готовности тесно сотрудничать с НАТО, передает РИА Новости.

«Готова работать с НАТО, которая является больше чем военным альянсом: оплотом общих ценностей, которые мы никогда не перестанем отстаивать», — написала она, отвечая генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

Ранее на сайте Белого дома было опубликовано сообщение, в котором президент США Джо Байден выразил надежду, что новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжит курс по поддержке Украины.

21 октября она стала первой женщиной-премьером Италии и получила мандат на формирование правительства страны.

22 октября председатель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

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