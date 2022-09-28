Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Польши о ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что слова экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северных потоков», можно трактовать как официальное заявление о теракте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в «Твиттере» поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — заявила дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки «Северного потока — 2». Позднее появилась информация о ЧП в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1». По данным шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом произошло два подводных взрыва. Диаметр круга на поверхности воды, который поднимается от газопровода, составляет несколько сотен метров.