Израиль готов обсудить с Россией юридические аспекты работы агентства «Сохнут»

Власти Израиля готовы к диалогу с Москвой о юридических аспектах работы Еврейского агентства «Сохнут» на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя премьер-министра еврейского государства Яира Лапида.

В канцелярии правительства подчеркнули, что Израиль хочет поддерживать связи с Российской Федерацией. Отношения Израиля и России основаны на «долгой истории, регулярной коммуникации и взаимных интересах», а еврейская община находится в «сердце этих отношений».

«Если есть юридические проблемы, которые возникают в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, то Израиль, как и всегда, готов вести диалог, поддерживая важные связи между странами», — говорится в сообщении канцелярии.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в ходе выступления в эфире 13-го канала израильского телевидения заявил, что ситуация с возможной ликвидацией представительства в России еврейского агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода.