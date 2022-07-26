Лидер Уганды пошутил в ответ на вопрос, просили ли его не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени пошутил в ответ на вопрос одного из журналистов, просили ли его не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — заявил Мусевени.

Мусевени принимает главу российского дипломатического ведомства в рамках турне Лаврова по Африке.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад провалил свой «крестовый поход», направленный на изоляцию Российской Федерации от остального мира.

По ее словам, когда политики в Вашингтоне узнали, что глава МИД России Сергей Лавров отправится в турне по странам Африки, они начали «оббегать» разные страны и просить не фотографировать российского дипломата и не фотографироваться с ним.