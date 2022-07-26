В Кремле прокомментировали вероятность присоединения Израиля к санкциям против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отделением организации «Сохнут» и реакцией руководства Израиля требуют осторожности.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России Еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран, анонсировав введение санкций против России.

«Нужно относиться к ситуации аккуратно. Естественно, что есть вопросы к соблюдению российского законодательства к «Сохнуту» и не нужно политизировать ситуацию, но нужно отдавать себе отчет в том, что все организации должны соблюдать российское законодательство», — пояснил Песков.

Ранее сенатор Джабаров призвал власти Израиля изменить тон заявлений из-за ситуации с «Сохнутом».

В конце июля этого года Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии отделения агентства «Сохнут», которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации.