Использовать гортранспорт: центральную Россию ждет новая волна непогоды

Автомобилистов ЦФО предупредили об очередной волне снегопадов
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

12 января намечается выход очередного циклона, но на этот раз он переместится не на запад Центрального федерального округа, а на его восток. В центральных областях снова будет идти снег - от небольшого до умеренного, прогнозирует Гидрометцентр России.

Таким образом, завершающий свой жизненный путь балканский циклон Френсис подарит жителям ЦФО свой последний прощальный снегопад.

Как уточняет столичный ЦОДД, в Москве ожидается снег, возможно образование гололедицы. Водителям рекомендуется использовать городской транспорт, а в случае невозможности этого - соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

О том, что южный циклон накроет Московский регион ближайшей ночью, а за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков в своем Telegram-канале также написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Предыдущая волна непогоды спровоцировала серьезные заторы на федеральных дорогах. Так, на трассе М-8 на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы сотни автомобилей застряли в сугробах: до Переславля-Залесского люди ехали 20 км с 16:00 до часу ночи. К утру субботы 10 января ситуация нормализовалась.

Ранее стало известно, что Lamborghini увяз в снегу в Москве в снежный шторм и попал на видео.

