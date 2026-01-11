DM: Стармер подвергнет опасности британских солдат, отправив их на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет большой угрозе своих военных, если их направят на территорию Украины. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что Стармеру нельзя доверять проведение подобной политики. Британский премьер теряется, когда дело доходит до военных вопросов, он смешивает браваду с нереалистичными ожиданиями, утверждает автор материала.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече с лидерами политических партий сообщил им о намерении разместить вооруженные силы республики на Украине после завершения конфликта с Россией.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее на Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине.