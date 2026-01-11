Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Адвокат Жорин: промедление с передачей квартиры грозит Долиной уголовным делом
Первый канал

Адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин заявил в разговоре с Woman.ru, что затягивание исполнения решения суда о передаче элитной квартиры в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье может сильно ударить по певице Ларисе Долиной.

Юрист пояснил, что в случае неисполнения судебного решения и возникновения у Лурье каких-либо убытков она имеет право взыскать их с Долиной. Он также отметил, что при возбуждении исполнительного производства и установлении судебным приставом факта умышленного уклонения от исполнения решения суда возможна и уголовная ответственность, подчеркнув, что игнорирование вступившего в силу судебного акта является достаточно рискованным. Вместе с тем эксперт выразил сомнение в том, что ситуация примет опасный для Долиной оборот.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Ранее Лурье выставила Долиной последнее требование.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595927_rnd_5",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+