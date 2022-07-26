В ЛНР считают, что ударами HIMARS Украина хочет не допустить проведения референдумов

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что ударами РСЗО HIMARS Украина хочет не допустить проведения референдумов в народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму», — пишет Мирошник.

Он привел примеры обстрелов, произведенных за последние четыре дня при помощи западных РСЗО — агрофирма, колледж, ясли-сад, гостиница.

«Для Киева референдум — это очень страшно. Это фиксация демократического волеизъявления граждан, это право на самоопределение и это изменение статуса территории», — резюмировал Мирошник.

Ранее офицер зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» российской армии сообщил, что российские ПВО обнаруживают ракеты HIMARS на высоте 22 км.