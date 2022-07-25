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В США призвали судить Трампа во избежание краха страны

Политическая система США и само существование страны окажутся под угрозой, если бывший американский президент Дональд Трамп не предстанет перед судом за события вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года, пишет обозреватель The New York Times Чарльз Блоу.

«Трамп, которого не преследуют в судебном порядке, – это Трамп, который может устроить беспредел. Кто-то может заявить, что судебное преследование бывшего президента навсегда изменит правила президентской гонки. Но я бы возразил: если не привлечь его к суду, существует риск краха всей политической экосистемы, а значит, и страны», – передает ТАСС содержание статьи.

По оценке автора материала, власти США не могут себе «позволить не подвергать» Трампа правосудию, поскольку бывший президент США научился на своих ошибках и стал «опаснее, чем когда-либо».

«Его желание вернуть себе власть не имеет ничего общего с благополучием страны. Его путь бесстыдно эгоистичен. Он хочет снова стать президентом, потому что власть для него – щит от ответственности и механизм, при помощи которого можно перекачивать деньги. Если его попытка переизбраться окажется успешной, второй срок Трампа, вероятно, будет намного хуже, чем первый», – цитирует колумниста газета «Взгляд».

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