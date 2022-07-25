Глава МИД Лавров передал президенту Конго Сассу-Нгессо послание Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча Лаврова с Сассу-Нгессо проходит в резиденции главы республики в городе Ойо.

Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства РФ в Конго. 25 июля Лавров также планирует провести переговоры с главой МИД республики Жан-Клодом Гакосо. Лавров прибыл в Конго с рабочим визитом в воскресенье, 24 июля. Глава российского МИД прибыл в центральноафриканское государство из Египта, где началось его турне по странам континента.

Ранее сообщалось, что накануне глава МИД РФ передал личное послание Путина президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси во время своего визита в Каир. Тогда дипломат также встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом и провел с ними переговоры.