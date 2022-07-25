The Telegraph: Борис Джонсон планирует посетить Киев в третий раз

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Киев в третий раз. Об это пишет газета The Telegraph.

По информации издания, Джонсон планирует отправиться в столицу Украины в сентябре. До этого он был в Киеве в апреле и июне.

«Он [Джонсон. — «Газета.Ru»] действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет», — сообщил источник издания.

Ранее в Британии заявляли о намерении Джонсона вернуться на пост премьера. Джонсон считает, что приход к власти любого, кто его сменит, может обернуться катастрофой, и спустя несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах он может вернуться, чтобы вновь привести партию к власти.

Несколько консерваторов, которые помогли сместить политика с поста премьера, столкнулись с критикой со стороны избирателей.