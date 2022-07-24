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Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

Лавров заявил, что сопровождать суда с украинским зерном будут Россия, Турция и третья сторона

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вместе с Россией и Турцией обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море будет третья сторона. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ), передает РИА «Новости».

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — заявил министр.

По его словам, меморандум РФ-ООН, который был подписан в Стамбуле одновременно с соглашениями, обязал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запустить процесс, убедить страны Запада и «добиться от них решения о снятии всех ограничений», введенных против экспорта российского зерна.

Дипломат также отметил, что невзирая на то, что продовольствие не подпало под санкции против РФ напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования. Он добавил, что все это усугубило мировой продовольственный кризис, который возник не по вине Москвы, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и Евросоюза для оплаты продовольствия и медикаментов, способствовали ему и засухи, которые четыре года кряду наблюдались в регионе Северной Африки.

Ранее Лавров заявлял, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.

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