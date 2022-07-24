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Лавров заявил о намерении России помочь украинцам избавиться от антинародного режима

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от «антинародного» режима, передает РИА «Новости».

По его словам, России жаль украинский народ, он заслуживает гораздо лучшего.

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — продолжил министр.

Он отметил, что такие попытки будут безуспешными.

Также дипломат указал, что российский и украинский народ будут и дальше жить вместе.

«Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — добавил Лавров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев «вышвырнуть из страны продажное руководство».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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