Китайские власти постепенно обращаются к так называемой дипломатии «дуриана», чтобы укрепить связи со странами Юго-Восточной Азии. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

В издании отмечают, что Китай за последние несколько месяцев пообещал нарастить импорт фруктов из соседних стран, включая дуриан, чтобы укрепить торгово-экономические связи со стратегически важными партнерами на фоне усиливающегося соперничества с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что Пекину уже удалось заключить сделки на поставки дуриана с Вьетнамом и Таиландом. Кроме того, китайские власти ведут переговоры с Камбоджей, Малайзией и Филиппинами.

SCMP также обратило внимание на тот факт, что в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Малайзию, дипломат несколько раз акцентировал внимание на особенностях этого фрукта во время переговоров со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

Дуриан — фрукт, произрастающий в Таиланде, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии. Он отличается кремообразной сладкой мякотью и крайне резким, неприятным запахом. Из-за этой особенности во многих странах — в частности, в Таиланде, Японии и Сингапуре, — дуриан запрещено провозить в общественном транспорте и проносить в отели.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее заявил, что Соединенные Штаты являются главной угрозой для мира.