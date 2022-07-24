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Telegraph: Трасс планирует активно использовать тему РФ в борьбе за пост премьера Британии

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John Sibley/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассчитывает гораздо чаще при борьбе за пост премьер-министра прибегать к теме «российской карты». Об этом сообщает издание Sunday Telegraph.

Трасс будет бороться за пост со своим оппонентом, бывшим министром финансов Риши Сунаком.

Глава Форин Офиса, которая занимает данный пост чуть более 10 месяцев, считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной, отметили в СМИ.

Собеседники Sunday Telegraph обратили внимание, что Трасс рассчитывает в ходе предвыборных выступлений позиционировать себя в качестве ястреба в отношении России и Китая.

«У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая, что ставит ее в ряд партийных ястребов, в то время как Риши больше находится на стороне «голубей», — отметил один из союзников главы МИД.

Ранее Трасс назвала себя бунтаркой, желающей изменить управление Британией.

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