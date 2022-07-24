Захарова анонсировала встречу Лаврова с властями Египта 24 июля

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 24 июля, проведет переговоры с руководством Египта, сообщила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта. Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки», — цитирует Захарову газета «Известия».

Как добавила представитель российского МИД, тем временем американские дипломаты просят «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».