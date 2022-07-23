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Кандидат в премьеры заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании

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Global Look Press

Великобритания столкнулась с чрезвычайной ситуацией по пяти фронтам, заявил кандидат в премьер-министры Соединенного королевства, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью The Times.

По его словам, из-за роста инфляции британские семьи сталкиваются с огромными расходами, Национальная служба здравоохранения находится под давлением и может рухнуть, а в общественном сознании сложилась позиция, что правительство потеряло контроль над границами из-за нелегальных мигрантов.

«Я думаю, что система просто не работает так, как должна. Вызовы, о которых я говорю, не абстрактны. Это проблемы, которые смотрят нам в лицо, и обычный деловой менталитет не поможет справиться с ними», — заявил Сунак.

Как он отметил, с первого дня пребывания в должности он намерен ввести режим чрезвычайной ситуации.

Политик назвал инфляцию проблемой номер один в стране.

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