Тотальная санкционная блокада России, которой хочет добиться Запад, неосуществима и невозможна по определению, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, коллективному Западу не удается ввести всеобъемлющие санкции в отношении России и заблокировать экспорт из РФ.

Курс на «санкционную войну» с Москвой, по словам Пушкова, столкнулся с потребностями самого Запада и всего мира, который нуждается в поставках из России.

Ограничения, как обратил внимание сенатор, вступили в противоречие «со структурой международных экономических потребностей».

«Это не означает, что Запад откажется от такого курса. Но это означает, что тотальная санкционная блокада России неосуществима и невозможна по определению», — отметил он.

Ранее The Telegraph писал, что энергетическая политика Германии сделала Евросоюз заложником России.