Посольства Соединенных Штатов Америки в африканских странах столкнулись с нехваткой сотрудников. Об этом пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на американские официальные лица.

Как указало издание, эта проблема подрывает внешнеполитические цели США в Африке и моральный дух дипломатического корпуса.

«Нам просто не хватает людей для всех задач, которые нам необходимо выполнять, и задач, которые нужны Вашингтону», — посетовал в беседе с FP неназванный высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Как сообщает издание, проблема нехватки персонала наиболее остро ощущается в африканском регионе Сахель. По информации FP, в последние месяцы свыше половины должностей в посольстве США в Нигере были вакантны.

Издание также передает, что американские законодатели заявляют, что дефицит персонала «может подорвать усилия США по конкуренции с Россией и Китаем» на данном континенте.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Запад оказывает сильнейшее давление на государства Африки, в том числе на ЮАР, чтобы те отказались от экономического сотрудничества с Россией.