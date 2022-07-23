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ЕП: Словакия может отказаться от поддержки санкций против России

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Depositphotos

Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций в отношении российских энергоресурсов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на украинское издание «Европейская правда».

Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Киева поменяется, если власти в стране сменятся на досрочных выборах. В материале отмечается, что лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений.

«Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», — пишется в газете.

В издании отмечается, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, выступающей против введения эмбарго на российский газ.

Ранее министерство иностранных дел Словении высказало сожаление по поводу того, что российское правительство внесло страну в список недружественных России государств.

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