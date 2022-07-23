Кандидат в премьеры Великобритании Сунак назвал инфляцию проблемой номер один в стране

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times назвал инфляцию проблемой номер один для государства, передает РИА «Новости».

«Это проблема номер один, с которой мы столкнулись. Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным. Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше», — заявил Сунак.

Он добавил, что к этой проблеме нельзя спокойно относиться. При этом, по мнению экс-министра, планы его конкурента, главы министерства иностранных дел Лиз Трасс, в этой сфере приведут к тому, что инфляция дорого обойдется миллионам семей.

«Устойчивая валюта — самая консервативная из всех консервативных ценностей. Если мы не будем это поддерживать, то я не знаю, в чем тогда смысл Консервативной партии», — подчеркнул Сунак.

Кроме этого, кандидат в премьеры добавил, что на следующей неделе объявит о своих планах борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак и Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Великобритании