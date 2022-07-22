Польша обвинила ФРГ в нарушении обещания поставок немецких танков в рамках помощи Киеву

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал германское правительство, обвинив его в нарушении обещания передать немецкие танки армии Польши взамен отправленных республикой на Украину Т-72 в рамках так называемого кругового обмена. Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Обещания Германии о круговом обмене танками оказались обманным маневром», — заявил Шинковский вель Сенк.

Польская сторона вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине передала Киеву более 200 танков Т-72. В Варшаве надеялись, что ФРГ сдержит свои обещания и восполнит запасы польской армии.

При этом на самом деле сделка с Польшей, вероятно, уже провалилась, пишет Der Spiegel.

Как отметил замглавы польского МИД, ФРГ изначально предлагала полякам танки, «которые были старее тех, которые Польша передала Украине».

«Это предложение не может быть принято, поскольку мы не заинтересованы в ухудшении состояния наших вооруженных сил и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов», — сказал он.

Ранее Wirtualna Polska писала, что Германия отказывается выполнять договоренности о поставках оружия Польше.