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В Госдуме назвали количество дней отпуска, достаточное для чиновников

В Госдуме заявили, что отпуск в 28 дней «более чем достаточен» для депутатов

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Depositphotos

Число дней отпуска, которые могут взять депутаты и чиновники, является излишним, и его следует привести в соответствие с Трудовым кодексом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов РИА «Новости».

«…Я считаю, что [28 дней отпуска] будет более чем достаточно для того, чтобы отдохнуть, съездить куда-то с семьей», — сказал Морозов в ходе интервью.

При этом Морозов подчеркнул, что подобные изменения будут лишь фиксацией реального положения дел на бумаге. Сам депутат, по его словам, за время своей работы в АП и нижней палате парламента отдыхал не более 14 дней, и большинство законодателей и высокопоставленных чиновников работают в таком же режиме.

Сейчас отпуска депутатов и сенаторов регулируются отдельным законом, который позволяет им уделять отдыху 42-45 дней в году. Это почти в два раза превышает время отпусков, гарантированное остальным россиянам Трудовым кодексом – 28 дней.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил изучить вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. Глава нижней палаты заявил, что «у политиков отпусков не бывает» и призвал своих коллег ориентироваться на пример президента РФ Владимира Путина.

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