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В Al Quds Al Arabi заявили о дипломатическом поражении США на Ближнем Востоке из-за Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Провальный визит американского президента Джо Байдена на Ближний Восток якобы показал масштабы дипломатического поражения Соединенных Штатов. Об этом сообщает Al Quds Al Arabi.

Как считает автор материала, главе Белого дома не удалось справиться с основной задачей по восстановлению влияния Штатов в регионе после вывода войск из Афганистана.

«США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств...» — утверждается в материале.

Также подчеркивается, что Байден не смог объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами.

Ранее Белый дом рассказал, что Байден обсуждал с лидерами стран Ближнего Востока.

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