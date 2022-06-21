Путин 22 июня обсудит стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 июня, проведет заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Основными докладчиками выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В сообщении отмечается, что ранее стратегии развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства разрабатывались отдельно. Но правительство решило сформировать объединенную стратегию и принять ее до конца 2020 года. Однако этот процесс задержался из-за коронавируса и многочисленных замечаний экспертного сообщества.

В Кремле отметили, что стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.

Правительству предоставят документ во второй половине июля.

Ранее Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 7%.