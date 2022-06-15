Замминистра экономики Украины рассказал о степени устойчивости РФ к санкциям

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил изданию Politico, что санкции против РФ не так сильно вредят экономическому состоянию страны, как ожидалось.

«Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России», — объяснил он.

По словам Качки, для более эффективного воздействия санкций европейским странам необходимо «избавиться» от нефти, газа и других ресурсов из РФ. Например, он упомянул стальные полузаготовки.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в настоящий момент активно формируются новые вызовы, с которыми может столкнуться экономика страны.