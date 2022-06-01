Ассоциация «Теплицы России» обеспокоена возможным исчезновением в России тюльпанов

Ассоциация «Теплицы России» обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой добавить в перечень товаров для параллельного импорта посадочный материал для тюльпанов, лилий, нарциссов, гиацинтов и других луковичных растений, сообщает «Российская газета», ссылаясь на письмо, адресованное министру.

По информации издания, в перечень товаров параллельного импорта не попали луковицы цветов, которые всегда на 100% были импортными, в стране нет производства луковиц.

Член совета директоров ассоциации Александр Литвиненко пояснил, что если луковицы не будут добавлены, производители не смогут вырастить тюльпаны на продажу 8 мая. При этом, запрета на поставки самих срезанных цветов со стороны ЕС не было, хотя появились сложности с логистикой.

В Минпромторге ответили, что луковицы цветов являются полем деятельности Минсельхоза. Также ведомство выступает против применения данного механизма для сельхозпродукции и еды, опасаясь увеличения контрафакта.

6 мая был опубликован перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него вошло 96 товарных позиций, в том числе электроника, бытовая техника, одежда, обувь, автомобили, продукты химической промышленности.

В Минпромторге сообщили, что перечень будут пересматривать раз в квартал.