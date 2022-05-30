Посол РФ заявил о причастности Польши к затягиванию конфликта на Украине

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша, как и страны НАТО и Евросоюза, замешана в затягивании конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Польша вместе с Соединенными Штатами, вместе с прибалтами, с Великобританией как раз принадлежит к категории стран НАТО и Евросоюза, которые подчеркнуто делают ставку на затягивание конфликта», — сказал Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что причастные к затягиванию кризиса на Украине страны рассчитывают на истощение российских ресурсов. По словам посла, они готовы воевать «до последнего украинца».

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab.

Польша является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Польские власти передали украинской армии боеприпасы и ракеты для самолетов, свои БПЛА, комплексы ПЗРК Piorun, пусковые установки Grad, самоходные гаубицы 2S1 Go dzik и почти 250 советских танков Т-72.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Дания предоставит Украине пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун» и дополнительно к ней несколько ракет.