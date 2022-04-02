Песков заявил, что санкциями Запад «стреляет себе в ногу»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкциями в отношении России и Белоруссии западные страны «стреляют себе в ногу». Об этом сообщает ТАСС.

«То, что западники очень часто стреляют себе в ногу, это действительно так», — сказал Песков, добавляя, что у оппонентов России и Белоруссии «были и есть двойные стандарты», с которыми придется работать.

«Это обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми, мы были настойчивыми в доведении наших позиций до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда», — добавил представитель Кремля.

По его словам, Москва и Минск находятся «под беспрецедентными санкциями», которых еще «не было в истории», но это толкает страны к ускорению некоторых программ, а также более глубокой интеграции.

«Нет худа без добра, это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше, самим внедрять те технологии, которые мы раньше закупали из-за рубежа, ускорять нашу программу по авиапрому, ускорять наши программы по агропромышленному комплексу и так далее. Это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать и еще глубже выстраивать интеграцию с Белоруссией, потому что это помогает нам снизить санкционное давление», — заявил представитель Кремля.

Песков также заявил об «абсолютной» военной поддержке Белоруссии, отмечая, что нападение на члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Москву.

Президент России Владимир Путин также считает, что лучшим ответом Москвы и Минска на недоброжелательные действия ряда стран станет упрочение союзнических российско-белорусских связей. По его словам, важное значение имеет также координация усилий стран на международной арене, укрепление обороны и обеспечение благополучной и безопасной жизни белорусов и россиян.